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Spor, Futbol

Gençlerbirliği'ne Fildişi Sahilli forvet

Başkent ekibi, Fildişi Sahilli forvet oyuncusu Giovanni Sio ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Doga Kirmizioglu   | 12.07.2019
Gençlerbirliği'ne Fildişi Sahilli forvet

Ankara

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, Fransa'nın Montpellier takımında forma giyen Giovanni Sio'yu kadrosuna kattı.

Başkent temsilcisinden yapılan açıklamada, 30 yaşındaki Fildişi Sahilli forvet ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Kariyerine Nantes altyapısında başlayan Giovanni Sio, daha önce Sion, Wolfsburg, Augsburg, Real Sociedad, Sochaux, Basel, Bastia, Rennes ve son olarak Montpellier formaları giydi.

Fildişi Sahili Milli Takımı'nda 25 maçta 3 kez ağları sarsan Giovanni Sio, geçen sezon kiralık olarak forma giydiği Birleşik Arap Emirlikleri takımlarından Ittihad Kalba'da da 21 maçta 7 gole imza attı.

Fransız oyuncu, kariyeri boyunca forma giydiği 344 karşılaşmada ise 98 kez ağları sarstı.

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