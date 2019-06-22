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Spor, Futbol

Gençlerbirliği'nde Mustafa Kaplan'ın yardımcıları belirlendi

Ligin yeni ekiplerinden Gençlerbirliği'nde teknik direktör Kaplan'ın yardımcıları belli oldu.

Muhammed Ali Timur   | 22.06.2019
Gençlerbirliği'nde Mustafa Kaplan'ın yardımcıları belirlendi

Ankara

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nde teknik direktör Mustafa Kaplan'ın yardımcıları belli oldu.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 1 yıllık sözleşme imzalanan teknik direktör Kaplan'ın ekibinde Erhan Namlı, Özgür Doğramacı ve Zeki Özkan yardımcı antrenör, Mehmet Varlıer kaleci antrenörü, Burhan Akcan da kondisyoner olarak görev alacak.

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