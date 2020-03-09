Gençlerbirliği ve Antalyaspor 1 puana razı oldu

Ankara
10. dakikada Baiano'nun ceza sahası sağ çaprazından çektiği şutta top uzak kale direğinin yanından dışarı çıktı.
15. dakikada Ahmet Oğuz'un ortasında Sio'nun ceza sahasında yaptığı kafa vuruşunda top, kaleci Boffin'den döndü. Pozisyonun devamında Sessegnon topa istediği gibi vuramadı.
23. dakikada hızlı gelişen Antalyaspor atağında sağdan ceza sahasına giren Amilton, topu ortaya çevirdi. Podolski'nin gelişine sert vuruşunda, top üstten auta gitti.
36. dakikada Halil İbrahim Pehlivan'ın soldan ortasında Yasin Pehlivan'ın ön direkte yaptığı kafa vuruşunda, meşin yuvarlak dışarı çıktı.
52. dakikada Sio'nun uzaktan sert şutunda kaleci Boffin son anda topu kornere çeldi.
53. dakikada Gençlerbirliği öne geçti. Podolski'nin hatalı pası sonrası gelişen Gençlerbirliği atağında Seuntjens ile verkaç yapan Sio'nun ceza yayından çektiği şutta top kalecinin sağından ağlarla buluştu: 1-0
74. dakikada Sio'nun ara pasında ceza sahasında kaleciyle karşı karşıya kalan Seuntjens'in vuruşunda, Boffin gole izin vermedi.
77. dakikada Leschuk'un pasında penaltı noktasında topla buluşan Sinan Gümüş'ün şutunda top dışarı çıktı.
82. dakikada konuk ekip beraberlik golünü buldu. Hakan Özmert'in sol kanattan kullandığı serbest vuruşta Podolski, ceza sahasında top arkasına düşmesine rağmen usta işi bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-1
Karşılaşma, Sio ve Podolski'nin karşılıklı golleriyle 1-1 bitti.
Bu sonuçla puanını Gençlerbirliği 28'e, Fraport TAV Antalyaspor ise 27'ye yükseltti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.