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Spor, Futbol

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mustafa Kaplan görevini bıraktı

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nde teknik direktör Mustafa Kaplan, 22. hafta müsabakasında Fraport TAV Antalyaspor'a sahalarında 1-0 yenilmelerinin ardından görevini bıraktığını açıkladı.

Erkan Tiryaki,Fatih Çakmak   | 31.01.2021
Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mustafa Kaplan görevini bıraktı

Ankara

Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Kaplan, maçla ilgili yorum yapmak istemediğini belirtti.

Kötü bir gidişatın olduğunu aktaran Kaplan, "Kulüpte uzun yıllar çalıştık. Hem rahmetli (İlhan Cavcav) başkanla hem de Murat (Cavcav) başkanla. Kulübümüzün önünü açmak istiyoruz. Bir karar aldık ama daha başkanla görüşmedik. Biz teknik kadro olarak bugün itibarıyla ayrılıyoruz. Kulübün önünü açmamız lazım. Hepinize teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kırmızı-siyahlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Mustafa Kaplan ile yollarımızı ayırdık. Kaplan ve ekibine kariyerlerinde başarı diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Gençlerbirliği'nde teknik direktör Mustafa Kaplan, Süper Lig'in 22. haftasında bugün sahalarında Fraport TAV Antalyaspor'a 1-0 yenildikleri maçın ardından görevini bıraktığını açıklamıştı.

Süper Lig'de sezona Mert Nobre yönetiminde başlayan Gençlerbirliği'nde 14 Kasım 2020'de Mert Nobre'den boşalan teknik direktörlük görevine Mustafa Kaplan getirilmişti.

Kaplan yönetiminde ilk 2 maçını kaybeden Gençlerbirliği, daha sonra oynadığı 7 karşılaşmada 14 puan (4 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet) toplayarak çıkışa geçti. Bu performansını sürdüremeyen başkent temsilcisi, ilk devrenin son 4 haftasında oynadığı maçlardan mağlubiyetle ayrıldı. Gençlerbirliği, son olarak ligde ikinci yarının ilk haftasında bugün ağırladığı Fraport TAV Antalyaspor'a 1-0 yenildi.


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