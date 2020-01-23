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Spor, Futbol

Gençlerbirliği Süper Lig'de çıkış peşinde

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, 19. haftanın açılış maçında yarın Gaziantep FK'yi konuk edecek.

Halil İbrahim Avşar   | 23.01.2020
Gençlerbirliği Süper Lig'de çıkış peşinde

Ankara

Eryaman Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak Gençlerbirliği-Gaziantep FK karşılaşmamasını hakem Mete Kalkavan yönetecek.

Sezonun ikinci yarısının ilk haftasında Çaykur Rizespor'a mağlup olan Gençlerbirliği, evinde oynayacağı Gaziantep FK karşılaşmasını kazanarak çıkışa geçmeyi hedefliyor.

Hamza Hamzaoğlu yönetiminde ilk kez üst üste iki maç kaybeden başkent temsilcisi, 18 puanla 13. sırada yer alıyor.

Gençlerbirliği'nde kart cezalısı Nadir Çiftçi ve Yasin Pehlivan ile sakatlığı bulunan Arda Kızıldağ, Gaziantep FK'ye karşı görev yapamayacak.

Çaykur Rizespor maçında sağ kasık bölgesindeki yırtık nedeniyle forma giyemeyen Stancu, ağrılarının devam etmesi nedeniyle Gaziantep FK karşılaşmasında da takımdaki yerini alamayacak.


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