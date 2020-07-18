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Spor, Futbol

Gençlerbirliği, Sivasspor'a konuk olacak

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 33. haftasında yarın deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak.

Halil İbrahim Avşar   | 18.07.2020
Gençlerbirliği, Sivasspor'a konuk olacak

Ankara

Yeni 4 Eylül Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Ümit Öztürk yönetecek.

Göztepe karşısında geçen hafta kritik bir galibiyet elde eden başkent ekibi, tehlikeli bölgeyle puan farkını 4'e çıkarmıştı.

Ligde 36 puanla 12. sırada yer alan kırmızı-siyahlılar, son hafta öncesi kümede kalmayı garantilemeyi amaçlıyor.

Gençlerbirliği'nde, Demir Grup Sivasspor maçı öncesi eksik futbolcuların fazlalığı dikkati çekiyor.

Sakatlıkları bulunan Giovanni Sio, Sefa Yılmaz, Nadir Çiftçi, Yasin Pehlivan, Floyd Ayite, Ömer Alper Tatlısu ve Sadio Diallo, bu maçta görev yapamayacak.

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