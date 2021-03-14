Gençlerbirliği Kulübü 98 yaşında

Ankara
Gençlerbirliği Kulübü, kuruluşunun 98. yılını kutladı.
Başkent temsilcisi, sosyal medya hesaplarından kırmızı-siyahlı takımın kuruluş tarihçesinin anlatıldığı video yayımladı.
Biz Ankara'yız!— Gençlerbirliği SK (@kirmizikara) August 26, 2020
Biz Gençlerbirliği'yiz! #Gençliğinİsyanı pic.twitter.com/nJ8zOH2PL1
Videoda şu ifadelere yer verildi:
"Ankara'nın insanı 98 yıldır her bahar daha genç. Yüreğindeki gençlik ateşi daha kor. Yüzündeki adanmışlık daha keskin. Kanı daha kırmızı, gözü daha kara. Bu memlekette kapılar kalplere açılır. Sokaklar gençlere çıkar ve gelincikler her daim geleceğe bakar."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.