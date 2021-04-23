Gençlerbirliği 4 maç sonra kazandı

Ankara
Karşılaşmanın 16. dakikasında Candeias'ın kaleyi cepheden gören yaklaşık 30 metrelik mesafeden çektiği sert şutta kaleci Tarık Çetin, üzerine gelen topun hakimi oldu.
38. dakikada Sio'nun ceza sahası dışı sol çaprazından çektiği sert şutta kaleci Tarık Çetin, topu sağ üst köşeden kornere çeldi.
45+1. dakikada Gençlerbirliği öne geçti. Çaykur Rizespor savunmasının çıkarken kaybettiği top ceza yayının üzerinde Johansson'un önünde kaldı. Bu futbolcunun bekletmeden yaptığı vuruşta top ağlara gitti: 1-0.
58. dakikada Dokovic'in uzak mesafeden şutunda top sol direğin yanından auta gitti.
63. dakikada Gençlerbirliği farkı 2'ye çıkardı. Stancu'nun pasıyla topla buluşan Sio'nun ceza yayının önünden çektiği şutta Moroziuk'a çarpan meşin yuvarlak kaleci Tarık Çetin'i yanılttı ve filelerle buluştu: 2-0.
74. dakikada fark 1'e indi. Moroziuk'un sağ kanattan kullandığı köşe atışında kale sahasının içinde iyi yükselen Samudio, düzgün bir kafa vuruşuyla topu ağlara yolladı: 2-1.
85. dakikada ani gelişen Gençlerbirliği atağında Piris da Motta'nın pasıyla topla buluşarak soldan ceza sahasına giren Lima'nın yerden sert şutunda top uzak direğin dibinden auta gitti.
89. dakikada Moroziuk'un ceza yayından çektiği şutu kaleci Übeyd Adıyaman sağına uzanarak kurtardı. Kaleciden dönen topu tamamlamak isteyen Donsah, meşin yuvarlağı üstten auta attı.
90+2. dakikada Candeias sağdan getirdiği topu kale sahası içindeki Lima'ya yolladı. Bu oyuncunun şutunda top üst direğe çarparak oyun alanına geri döndü.
Gençlerbirliği sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.