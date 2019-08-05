Euro
6.26
Dolar
5.58
BIST 100
98,673.28
Altın
1,463.86
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Gazişehir Gaziantep'te Ayhan Akman görevinden ayrıldı

Süper Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep'in sportif direktörü Ayhan Akman, görevini bıraktığını açıkladı.

Kerem Kocalar   | 05.08.2019
Gazişehir Gaziantep'te Ayhan Akman görevinden ayrıldı

Gaziantep

Süper Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep'in sportif direktörü Ayhan Akman, görevini bıraktığını açıkladı.

Akman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni sezon hazırlıkları öncesinde Gaziantep ekibinden gelen teklifi kabul ederek göreve geldiğini anımsattı.

Daha sonra anlaşmazlıkların yaşandığını ifade eden Akman, "Transfer konusundaki anlaşmazlıklar nedeniyle Gazişehir Gaziantep Kulübüyle anlaşarak yollarımızı ayırdık. Gaziantep ekibine bundan sonraki süreçte başarılar dilerim." diye konuştu.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Doğu Akdeniz'de öncelikler ve NATO'nun rolü
Ezidilerin yeni liderini bekleyen sorunlar
AB stratejik körlüğünü aşabilecek mi?
Kongo’nun kobalt zenginliği felakete dönüşüyor
Doğu Akdeniz'de Lübnan-İsrail anlaşmazlığı Türkiye'ye yarayabilir

Benzer haberler

Gazişehir Gaziantep'te Ayhan Akman görevinden ayrıldı

Gazişehir Gaziantep'te Ayhan Akman görevinden ayrıldı

Kayserispor'dan transfer açıklaması

Trabzonspor'da Alexander Sörloth imzayı attı

Alanyaspor'da çifte imza

Alanyaspor'da çifte imza
Trabzonspor'a Norveçli forvet

Trabzonspor'a Norveçli forvet
Gazişehir Gaziantep'te yeni transferler imza attı

Gazişehir Gaziantep'te yeni transferler imza attı