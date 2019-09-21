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Spor, Futbol

Gazişehir Gaziantep, Rize deplasmanında

Lige kötü başlamasına rağmen iyi bir çıkış yakalayan Gaziantep temsilcisi, yarın Çaykur Rizespor'a konuk olacak.

Kerem Kocalar   | 21.09.2019
Gazişehir Gaziantep, Rize deplasmanında

Gaziantep

Gazişehir Gaziantep, Süper Lig'in 5. haftasında yarın deplasmanda Çaykur Rizespor'la karşılaşacak. 

Çaykur Didi Stadyumu'nda saat 14.00'te başlayacak müsabakayı, hakem Serkan Tokat yönetecek.

Süper Lig'e ilk haftada Fenerbahçe'ye 5-0 kaybederek kötü başlayan Gaziantep temsilcisi, evindeki ilk karşılaşmada Gençlerbirliği'ni 4-1 geçti. Demir Grup Sivasspor'la 1-1 berabere kalan kırmızı-siyahlılar, geçen hafta da iç sahada Beşiktaş'ı 3-2 yendi.

Ligde ilk sezonunu geçiren ve 4. hafta sonunda 7 puana ulaşan Gaziantep temsilcisi, Rize deplasmanından da puanlarla dönüp yakaladığı çıkışı sürdürmenin hesaplarını yapıyor.

Kadroda 2 eksik

Gazişehir Gaziantep Teknik Direktörü Marius Sumudica, Rize deplasmanında takımını 2 oyuncudan yoksun sahaya sürecek.

Sakatlığı süren Muğdat Çelik'in görev alamayacağı Gaziantep temsilcisinde, forvet Kayode ise Beşiktaş maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle cezalı durumda.


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