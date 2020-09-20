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Spor, Futbol

Gaziantep'te beraberlik

Süper Lig'in 2. haftasındaki Gaziantep FK-Fatih Karagümrük karşılaşması 2-2 berabere bitti.

Mehmet Akif Parlak   | 20.09.2020
Gaziantep'te beraberlik Fotoğraf: Kerem Kocalar/AA

Gaziantep

Süper Lig'in 2. haftasındaki Gaziantep FK-Fatih Karagümrük karşılaşmasının ilk yarısı 1-0 konuk ekibin üstünlüğüyle sona erdi.

21. dakikada Ndao'nun sağ kanattan penaltı noktasına doğru çıkarttığı topa Sabo gelişine sert vurdu, meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.

25. dakikada konuk ekip öne geçti. Sağ kanattan arka direğe doğru kullanılan köşe vuruşunda Roco'nun indirdiği topa Zukanovic, dar açıdan vuruş yaparak meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1

26. dakikada ev sahibi ekip beraberliğe yaklaştı. Hızlı gelişen Gaziantep FK atağında Kenan Özer, ceza sahasında topla buluştu. Çapraz pozisyonda kaleci ile karşı karşıya kalan Kenan Özer'in vuruşunda kaleci Aykut gole izin vermedi.

28. dakikada Ramazan'ın sağ kanattan pasında topla buluşan Sobiech'in vuruşunda kaleci Günay son anda topu ayakları ile çeldi.

30. dakikada Gaziantep FK beraberliğe yine çok yaklaştı. Savunma arkasına sarkan Kenan Özer, kaleci ile karşı karşıya pozisyonda vuruşunu yaptı. Aykut, yakın mesafeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı auta gönderdi.

Maçın ilk yarısı konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarı

53. dakikada ev sahibi takım beraberliği yakaladı. Sağ kanattan Maxim'in kullandığı köşe vuruşunda arka direğe seken topu Kana Bıyık filelerle buluşturdu: 1-1

59. dakikada ev sahibi takım öne geçti. Sol çaprazdan ceza sahasına sokulan Maxim'den pası alan Muhammet Demir dar açıdan aşırtma bir pas ile Andre'yi buluşturdu. Andre arka direkte bomboş durumda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-1 

73. dakikada sağ kanattan Maxim'in kullandığı köşe vuruşunda top arka direğe açıldı. Topla buluşan Güray'ın ortasında savunma son anda meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

90+5. dakikada konuk ekip beraberliği yakaladı. Sağ kanattan uzun kullanılan taç atışında arka direğe seken topa Zukanovic vurdu. Mevlüt bu meşin yuvarlağa dokunarak fileleri havalandırdı ve skora dengeyi getirdi. 2-2

Karşılaşma 2-2 berabere tamamlandı.

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