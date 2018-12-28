Gaziantepspor'a küme düşme cezası

GAZİANTEP

TFF 2. Lig ekiplerinden Gaziantepspor'un kulüp başkanı Hasan Şahin, kendilerine çok sayıda puan silme ve küme düşme cezası verildiğini belirterek, "Bu sezon aldığımız puan silme cezaları nedeniyle zaten küme düşeceğiz. Yeni sezonda da küme düşme cezası olacak. Başka cezalar gelmezse yeni sezonda Bölgesel Amatör Lig'de mücadele edeceğiz." dedi.

Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kulübün ayakta kalabilmesi için verdikleri ciddi çabaya rağmen sorunların üstesinden gelemediklerini dile getirdi.

Geçtiğimiz günlerde FIFA Disiplin Kurulunun kendilerine 6 puan silme ve transfer yasağı uyguladığını hatırlatan Şahin, "Şimdi yeni cezalar geldi. Kulübümüze bugün çok sayıda puan silme cezasının yanı sıra küme düşürülme cezası verildi. Yenilerinin gelip gelmeyeceğini de kestiremiyoruz. Bu sezon aldığımız puan silme cezaları nedeniyle zaten küme düşeceğiz. Yeni sezonda da küme düşme cezası olacak. Başka cezalar gelmezse yeni sezonda Bölgesel Amatör Lig'de mücadele edeceğiz." diye konuştu.

Kulübün bulunduğu çıkmazdan kurtarılabilmesi için çaba göstermeye devam edeceklerini anlatan Şahin, kentin bu çabaya zaman kaybetmeden destek olması gerektiğini kaydetti.

Muhabir: Kerem Kocalar