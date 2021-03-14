Gaziantep, Yukatel Denizlispor'u 2 golle geçti

Gaziantep
Gaziantep-Yukatel Denizlispor karşılaşmasının 6. dakikasında ceza sahası dışında topla bulaşan Rodallega'nın dönerek çektiği şutta, kaleci Cenk Gönen meşin yuvarlağı kontrol etti.
8. dakikada Gaziantep oyuncusu Dicko, hatalı pastan kazandığı topla ceza sahasına ilerledi. Kaleci Cenk Gönen'i çalımlayarak geçen Dicko'nun vuruşunda, kale çizgisinde Mustafa Yumlu topu çıkardı.
40. dakikada sağ kanatta topla buluşan Kenan Özer'in ceza sahasına girerek vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.
45+2. dakikada Maxim'in kullandığı kornerde, ceza sahası içinde Dicko'nun kafa vuruşu sonrası top yandan az farkla auta gitti.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.
İkinci yarı
70. dakika ev sahibi Gaziantep öne geçti. Sol kanatta ceza sahasına yakın noktadan Maxim'in kullandığı serbest vuruşta, Dicko meşin yuvarlağı kafayla ağlara gönderdi: 1-0.
71. dakikada ceza yayına yakın noktada Rodallega'nın serbest vuruşunda, kaleci Günay Güvenç topu kornere çeldi.
82. dakikada sağ kanattan ilerleyen Kenan Özer'in ceza sahasına gönderdiği pas ile buluşan Maxim'in vuruşunda, top üsten auta çıktı.
90+3. dakikada ceza sahasında kaleci Cenk Gönen'in Muhammet Demir'e müdahalesi sonrası hakem Atilla Karaoğlan, penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Muhammet Demir, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-0.
Karşılaşma ev sahibi Gaziantep'in 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.
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