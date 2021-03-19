Euro
8.68
Dolar
7.27
BIST 100
1,542.55
Altın
1,740.40
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Mersin'in Tarsus ilçesinde yapımı süren Çukurova Bölgesel Havalimanı’nda açıklamalarda bulunuyor.
logo
Spor, Futbol

Gaziantep Süper Lig'de üst sıralardan kopmak istemiyor

Süper Lig'in 31. haftasında yarın deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak olan Gaziantep, Malatya temsilcisini yenerek üst sıralardan kopmamanın hesaplarını yapıyor.

Kerem Kocalar   | 19.03.2021
Gaziantep Süper Lig'de üst sıralardan kopmak istemiyor

Gaziantep

Yeni Malatya Stadyumu'nda saat 16.00'da oynanacak karşılaşmayı hakem Mert Güzenge yönetecek.

Ligde 30. haftayı 46 puanla 7. sırada tamamlayan Gaziantep, Malatya temsilcisini yenerek üst sıralardan kopmamanın hesaplarını yapıyor.

Deplasmanda son olarak ligin 14. haftasında Kasımpaşa'yı 4-0 yenen Gaziantep, ardından oynadığı 7 deplasman müsabakasında da 3 puan alamadı.

Kırmızı-siyahlılar, bu sezon rakip sahalarda çıktığı 14 müsabakada 14 puan elde edebildi.

Rumen çalıştırıcı Marius Sumudica'nın yerine göreve getirilen Portekizli teknik direktör Ricardo Sa Pinto ise henüz deplasman galibiyetiyle tanışamadı.

Eksikler

Gaziantep ekibinde, Yeni Malatyaspor maçı öncesinde önemli eksiklikler bulunuyor.

Sakatlığı nedeniyle Kana Bıyık, bu maçta da sahada olamayacak. Sarı kart cezası nedeniyle takımın golcü isimlerinden Dicko'nun da görev alamayacağı Yeni Malatyaspor maçında, Mirallas da cezası nedeniyle formadan uzak kalacak. Gaziantep'te sakatlığı süren Güray Vural da Malatya kafilesinde yer almayacak.

Sakatlıktan çıkan Jefferson ise bu hafta teknik direktör Pinto'dan görev bekleyecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İtalya, AstraZeneca aşısını uygulamaya devam edecek
İtalya'da Kovid-19 vaka sayıları artmaya devam ediyor
İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 95 kişi hayatını kaybetti
İngiltere Başbakanı Johnson Oxford-AstraZeneca aşısı yaptıracak
Fransa'da Kovid-19 nedeniyle Paris dahil 16 bölgede sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak

Benzer haberler

Derbide Beşiktaş iç saha, Fenerbahçe ise deplasman performansına güveniyor

Derbide Beşiktaş iç saha, Fenerbahçe ise deplasman performansına güveniyor

Gaziantep Süper Lig'de üst sıralardan kopmak istemiyor

Trabzonspor, MKE Ankaragücü'nü konuk edecek

Göztepe yarın Sivasspor'u konuk edecek

Göztepe yarın Sivasspor'u konuk edecek
Antalyaspor'un bileği evinde bükülmüyor

Antalyaspor'un bileği evinde bükülmüyor
Futbolda haftanın programı

Futbolda haftanın programı