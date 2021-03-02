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Spor, Futbol

Gaziantep sahasında kazandı

Süper Lig'in 28. haftasında Gaziantep, sahasında Gençlerbirliği'ni 2-1 mağlup etti.

Fırat Özdemir   | 02.03.2021
Gaziantep sahasında kazandı

Gaziantep

Süper Lig'in 28. haftasında Gaziantep, sahasında Gençlerbirliği'ni 2-1 mağlup etti.

İlk yarı 

17. dakikada Gençlerbirliği öne geçti. Sağ taraftan ceza sahasına ilerleyen Lima'nın çektiği şut kaleci Günay Güvenç'ten döndü. Ceza sahasında topu önünde bulan Lima, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ancak ofsayt bayrağı kalktı. Daha sonra hakem Bahattin Şimşek, gölü verdi: 0-1.

24. dakikada sağ kanattan ceza sahasına ilerleyen Lima'nın içeri çıkarttığı pasla buluşan Furman'nın çektiği şut kale direğine yakın bir noktada auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı Gençlerbirliği'nin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarı 

54. dakikada Maxim'in korner atışında Djilobodji'nin kafa vuruşunda, top üstten auta çıktı.

59. dakikada Gaziantep, beraberliği yakaladı. Ceza sahasına yakın yerde rakibinden topu kapan Kenan Özer, meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 1-1.

64. dakikada sol kanattan ilerleyen Güray Vural'ın ortasında penaltı noktasına yakın alanda topla buluşan Maxim'in sert şutunda, top kaleci Nordfeldt'den döndü.

70. dakikada ceza sahasında rakibinden topu alan Olkowski, Dicko'ya pas verdi. Dicko'nun şutunda, kaleci Nordfeldt topu engelledi.

79. dakikada Gaziantep, öne geçti. Sol kanattan ilerleyen Güray Vural'ın ortasında ceza alanı içinde Jefferson, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-1.

Karşılaşma, ev sahibi Gaziantep'in 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.


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