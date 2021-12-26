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Spor, Futbol

Gaziantep, Rize'den 3 puanı tek golle aldı

Spor Toto Süper Lig'in 19. hafta mücadelesinde, Gaziantep FK deplasmanda Çaykur Rizespor'u 1-0 yendi.

Muhittin Sandıkçı   | 26.12.2021
Gaziantep, Rize'den 3 puanı tek golle aldı

Rize

15. dakikada iki rakibinden sıyrılan Boldrin'in ceza yayı dışından sol ayak içi ile sert şutunda, meşin yuvarlak az farkla üsten auta çıktı.

24. dakikada Halil İbrahim Pehlivan'ın soldan ceza sahası içine penaltı noktasına pasında, Furkan Soyualp'ın vuruşunda top kaleci Tarık Çetin'de kaldı.

33. dakikada Umar'ın ceza sahası içerisine pasında Pohjanpalo, topu kontrol edip müsait durumdaki Boldrin'e bıraktı. Bu futbolcunun şutunda, filelere gitmekte olan meşin yuvarlak savunmanın müdahalesi ile kornere çıktı.

44. dakikada Figueiredo'nun düşürülmesi ile kazanılan penaltı atışında, Maxim'in vuruşunda top filelere gitti: 0-1

45+4. dakikada Günay Güvenç'in kafa ile uzaklaştırmak istediği topu önünde bulan Boldrin'in aşırtma vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla direk dibinden auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı, deplasman ekibinin 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

56. dakikada Boldrin'in ara pasında ceza sahası içerisine giren Gökhan Gönül'ün yerden pasında, penaltı noktasında Sabo'nun müsait durumdaki vuruşunda top üsten auta gitti.

63. dakikada Maxim'in ara pasında defansın arkasına sarkan Figueiredo'nun ceza sahası içerisine girdikten sonra sert şutunda, top üsten auta çıktı.

74. dakikada savunmanın hatasından yararlanarak araya giren Umar'ın ceza sahası dışından sert şutunda kaleci Günay Güvenç, son anda topu kornere tokatlamayı başardı.

81. dakikada Alberk Koç'un uzaklaştırmak istediği topu önünde bulan Kitsiou'nun ceza yayı üzerinden vuruşunda üst direğe çarptı. Oyun alanına dönen meşin yuvarlağı, kaleci Tarık Çetin kontrol etti.

89. dakikada Maxim'in ara pasında defansın arkasına sarkan Dicko'nun vuruşunda, kaleci Tark Çetin topu kornere çeldi.

Karşılaşma, deplasman ekibinin 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

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