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Spor, Futbol

Gaziantep FK'ye Malili golcü

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü, 28 yaşındaki Malili golcü oyuncu Nouha Dicko'yu transfer etti.

Kerem Kocalar   | 01.10.2020
Gaziantep FK'ye Malili golcü

Gaziantep

Gaziantep Futbol Kulübünden yapılan açıklamaya göre, son olarak bonservisi İngiltere'nin Hull City takımında bulunan forvet Nouha Dicko ile 2 yıllık anlaşmaya varıldı. 

Malili oyuncunun kariyer bilgilerine yer verilen açıklamada, "Yeni transferimiz Nouha Dicko'ya kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

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