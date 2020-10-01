Gaziantep FK'ye Malili golcü

Gaziantep
Gaziantep Futbol Kulübünden yapılan açıklamaya göre, son olarak bonservisi İngiltere'nin Hull City takımında bulunan forvet Nouha Dicko ile 2 yıllık anlaşmaya varıldı.
🔴⚫️TRANSFER | NOUHA DICKO GAZİANTEP'TE!— Gaziantep FK (@GaziantepFK) October 1, 2020
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Malili oyuncunun kariyer bilgilerine yer verilen açıklamada, "Yeni transferimiz Nouha Dicko'ya kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz." ifadesi kullanıldı.