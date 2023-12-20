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Spor, Futbol

Gaziantep FK'nin kötü gidişatı sürüyor

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında konuk ettiği Yukatel Adana Demirspor ile 2-2 berabere kalan Gaziantep FK'nin ligdeki galibiyet hasreti 4 maça çıktı.

Mehmet Akif Parlak  | 20.12.2023 - Güncelleme : 20.12.2023
Gaziantep FK'nin kötü gidişatı sürüyor

Gaziantep

Süper Lig'deki son galibiyetini 12. haftada deplasmanda Corendon Alanyaspor'u 3-0 yenerek elde eden kırmızı-siyahlı ekip, bu karşılaşmadan sonra oynadığı MKE Ankaragücü, Kasımpaşa ve Trabzonspor'a yenildi.

Dün oynanan Yukatel Adana Demirspor ile 2-2 berabere kalan Gaziantep FK, 16 puanla düşme hattına yaklaştı.

Ligde yediği 27 golle kalesinde en çok gol gören takımlardan olan Güneydoğu temsilcisi, rakip fileleri ise 17 kez sarsabildi.

Kadrodaki revizyon da galibiyeti getirmedi

Teknik Direktör Sumudica, son haftalarda alınan kötü sonuçlar üzerine Adana Demirspor karşısında kadroda revizyona gitti.

Bu kapsamda sezon başından bu yana neredeyse formasını kaptırmayan Rumen oyuncu Maxim'i kadroya almayan Sumudica, geçen hafta Trabzonspor maçında ilk 11'de yer alan Bikel'i de 24 kişilik kadroya dahil etmedi.

Ayrıca Oğulcan Çağlayan ve Morais'i ise yedek kulübesinde bekleten Sumudica, bu oyuncuların yerine sezon başından bu yana ligdeki ilk 11'de çok fazla forma şansı bulamayan Arda Kızıldağ ve Jevtovic'e şans tanıdı.

Rumen çalıştırıcının bu hamleleri de Adana ekibine karşı galibiyeti getirmedi.

Bu sezon ligde ilk kez berabere kalan Gaziantep temsilcisi, ligin 17. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük'e konuk olacak.

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