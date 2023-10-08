Gaziantep FK'nin iyi gidişatı 2 hafta sürdü

Gaziantep
Lige deplasmanda Fenerbahçe'ye 2-1 yenilerek başlayan Gaziantep ekibi, daha sonra EMS Yapı Sivasspor'a 3-1, TÜMOSAN Konyaspor'a 2-0, Galatasaray'a 3-0, Mondihome Kayserispor'a ise 2-0 mağlup oldu.
Ligin 6. haftasında taraftarı önünde İstanbulspor'u 2-0 yenen Gaziantep ekibi, bu sonuçla 233 gün sonra ilk galibiyetine ulaştı. Devam eden haftada ise deplasmanda Yılport Samsunspor'u 2-1 yenen Gaziantep FK, sezonun ikinci galibiyetini aldı.
Dün, deplasmanda RAMS Başakşehir'e 2-0 yenilen Gaziantep FK, iyi gidişatını 2 hafta sürdürebildi.
Sumudica 4 maçta 6 puan topladı
Lige, teknik direktör Erdal Güneş yönetiminde başlayan kırmızı-siyahlı ekip, ilk 4 haftada puanla tanışamadı ve 4 Eylül'de Güneş ile yolları ayırdı.
Teknik direktör Marius Sumudica ile 7 Eylül'de anlaşan Gaziantep FK, sezonun 5. haftasında Mondihome Kayserispor'a 2-0 mağlup oldu. Devam eden haftalarda ise Sumudica yönetimindeki Gaziantep FK, İstanbulspor'u 2-0 ve Yılport Samsunspor'u 2-1 yendi.
Sumudica, dün RAMS Başakşehir'e 2-0 yenilerek ligde çıktığı 4 maçta 6 puan topladı.
Gaziantep FK, milli aranın ardından ligin 9. haftasında 21 Ekim Cumartesi günü Bitexen Antalyaspor'u konuk edecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.