Gaziantep FK'li Güray Vural'dan açıklama

Gaziantep
Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'de forma giyen Güray Vural, Beşiktaş maçı sonrasında "Top elime değdi, pozisyon penaltıydı." şeklinde bir söyleminin olmadığını kaydetti.
🎙 KAMUOYUNUN BİLGİSİNE | GÜRAY VURAL pic.twitter.com/PJxYVxrVDo— Gaziantep FK (@GaziantepFK) February 10, 2020
Tecrübeli orta saha oyuncusu, kulübün sosyal medya hesabından paylaşılan açıklamasında, şu ifadeleri kullandı:
"Beşiktaş maçı sonrası bir televizyon programında şahsım adına yapılan açıklamayı üzülerek izlemiş bulunmaktayım. Hakkımda 'Top elime değdi, pozisyon penaltıydı.' şeklinde bir açıklama yaptığım iddia edildi. Kesinlikle hiçbir kuruma veya kimseye böyle bir söylemim olmadı. Oyun sırasında topun elime değdiğini en ufak şekilde hissetmemekle birlikte, hakemin VAR'a giderek verdiği kararı tüm Türkiye gibi ben de şaşkınlıkla karşıladım. Kararın yanlış olduğunu da hala düşünmekteyim."
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.