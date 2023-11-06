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Spor, Futbol

Gaziantep FK sahasında galip

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Gaziantep FK, sahasında Çaykur Rizespor'u 2-0 yendi.

Okan Coşkun  | 06.11.2023 - Güncelleme : 06.11.2023
Gaziantep FK sahasında galip Fotoğraf: Adsız Günebakan/AA

Gaziantep

8. dakikada Maxim'in sağ çaprazdan ceza sahasına gönderdiği topa arka direkte bulunan Dragus'un röveşatasında meşin yuvarlak üstten auta gitti.

9. dakikada Eray Korkmaz'ın sağ çaprazdan pasıyla ceza sahasında buluşan Mocsi'nin vuruşunda kaleci Nita, topu kornere çeldi.

15. dakikada Mustafa Eskihellaç'ın sağdan yaptığı ortaya ceza sahasında iyi yükselen Gradel'in kafa vuruşunda top kaleci Gökhan Akkan da kaldı.

17. dakikada Gaziantep FK penaltı kazandı. Emirhan Topçu, kaleci Gökhan Akkan'ın yerine kale vuruşunu kullanmadan önce topu eliyle düzeltmek istedi. Bunun üzerine maçın hakemi Ali Şansalan penaltı noktasını gösterdi.

20. dakikada ev sahibi öne geçti. Penaltı kullanmak için topun başına geçen Maxim'in vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0.

46. dakikada Mustafa Eskihellaç'ın soldan kullandığı korner atışına ceza sahasında iyi yükselen Gradel'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten döndü. Mocsi, önünde kalan topu uzaklaştırdı.

50. dakikada Gaziantep FK, farkı 2'ye çıkardı. Maxim, sol çaprazdan topu ters kanatta bulunan Gradel'e gönderdi. Gradel'in savunma arkasına attığı pasla buluşan Mustafa Eskihellaç'ın bekletmeden ceza sahasına gönderdiği topa Dragus'un sert vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu 2-0.

83. dakikada Garcia'nın sol kanattan kullandığı korner atışına ceza sahasında iyi yükselen Gaich'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Nita'nın solundan auta gitti.

Karşılaşma, ev sahibi Gaziantep FK'nin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

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