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Spor, Futbol

Gaziantep FK ligde puanla tanışmadı

Süper Lig'de 5. sezonunu geçiren ve ilk 4 haftada henüz puanı bulunmayan Gaziantep FK, en kötü lig başlangıcını yaptı.

Mehmet Akif Parlak  | 03.09.2023 - Güncelleme : 03.09.2023
Gaziantep FK ligde puanla tanışmadı

Gaziantep

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında. sahasında Galatasaray'a 3-0 yenilen Gaziantep FK, bu sezon henüz puanla tanışmadı.

Lige deplasmanda Fenerbahçe'ye 2-1 yenilerek başlayan Gaziantep ekibi, devam eden haftalarda EMS Yapı Sivasspor'a 3-1, TÜMOSAN Konyaspor'a ise 2-0 mağlup oldu.

Ligde son olarak Galatasaray'a 3-0 kaybeden Gaziantep FK, puanla tanışmadı.

Söz konusu maçlarda rakip fileleri 2 kez havalandıran Güneydoğu temsilcisi kalesinde 10 gole engel olamadı.

En kötü başlangıç

Süper Lig'de 5. sezonunu geçiren ve ilk 4 haftada henüz puanı bulunmayan Gaziantep FK, en kötü lig başlangıcını yaptı.

Süper Lig'e yükseldiği 2019-2020 sezonunun ilk dört haftasında 2 galibiyet, birer mağlubiyet ve beraberlik alarak 7 puan toplayan Gaziantep ekibi, bu maçlarda rakip kaleye 8 gol attı, kalesinde ise 9 gole engel olamadı.

2020-2021 sezonunda ise 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak hanesine 3 puan yazdıran Güneydoğu temsilcisi, rakip fileleri 6 kez havalandırmayı başardı, buna karşılık ise kalesinde 8 gol gürdü.

2021-2022 sezonunda birer galibiyet ve beraberlik, 2 mağlubiyet alan Gaziantep FK, 4 puan toplamayı başardı. Bu müsabakalarda 4 gol atan kırmızı siyahlı ekip 5 gole engel olamadı.

Geçen sezon en iyi lig başlangıcını yapan Güneydoğu temsilcisi, 3 galibiyet ve 1 yenilgi alarak 10 puanı hanesine yazdırdı. Bu haftalarda 9 gol attı, ancak 4 gole engel olamadı.

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