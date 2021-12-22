Gaziantep FK evinde galip

Gaziantep
5. dakikada ev sahibi takım gole yaklaştı. Son çizgisine yakın noktadaki Kitsiou'nun kale önüne doğru yolladığı pasla buluşan Muhammet Demir'in kullandığı şutta, top sol kale direğinden döndü.
20. dakikada konuk ekibin orta sahadan gelişen atağında, ceza yayındaki Davidson'un ara pasıyla ceza sahası içinde buluşan Efecan Karaca, meşin yuvarlağı sağ çaprazındaki Diedhiou'ya gönderdi. Bu futbolcunun sert şutunda, kaleci Günay Güveç topu uzaklaştırdı.
22. dakikada Halil İbrahim Pehlivan'ın ceza sahasının solunda çektiği şutta, top kale direğinin dibinden auta çıktı.
24. dakikada Figueiredo'nun son çizgiye inerek kullandığı ortasında, göğsüyle topu indiren Furkan Soyalp'ın çektiği şutta, kale dibindeki Juanfran meşin yuvarlağı kafasıyla uzaklaştırdı.
39. dakikada Gaziantepli Figueiredo'nun ceza sahasının sol köşesinde yaptığı ortasını karşılayan Djilobodji, meşin yuvarlığı kafasıyla kalenin sağına gönderdi. Kaleci Serkan Kırıntılı, zorlukla uzandığı topu kornere çeldi.
Karşılaşmanın ilk devresi 0-0 tamamlandı.
56. dakikada Maxim'in soldan kullandığı köşe vuruşunda Juanfran'dan yükselen meşin yuvarlağı kale önündeki Furkan Soylap kafayla ağlara gönderdi: 1-0.
62. dakikada konuk ekip eşitliği sağladı. Aytemiz Alanyaspor'un kazandığı serbest vuruşun ardından topun başına geçen Tayfur Bingöl, meşin yuvarlığı yakınındaki Novais'e verdi. Bu futbolcunun rakip sahasının ortasında çektiği şutta, top kalenin sol üstünden ağlarla buluştu: 1-1.
78. dakikada Gaziantep tekrar üstünlüğü buldu. Enver Cenk Şahin'in kullandığı korner vuruşunda meşin yuvarlak Alanyasporlu Diedhiou'na çarparak, filelere gitti: 2-1.
Karşılaşma ev sahibinin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.
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