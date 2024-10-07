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Spor, Futbol

Gaziantep FK, evinde Beşiktaş'a geçit vermiyor

Siyah-beyazlı ekibi 6 kez konuk eden Gaziantep temsilcisi, bu maçlardan 3'ünü kazandı, 3'ünde ise eşitliği bozamadı.

Mehmet Akif Parlak  | 07.10.2024 - Güncelleme : 07.10.2024
Gaziantep FK, evinde Beşiktaş'a geçit vermiyor

Gaziantep

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında dün evinde Beşiktaş ile 1-1 berabere kalan Gaziantep FK, iç sahada rakibiyle yaptığı 6 maçta siyah-beyazlıların galibiyete uzanmasına izin vermedi.

Sezona deplasmanda Sipay Bodrum FK'yi 1-0 yenerek başlayan Gaziantep ekibi, daha sonra Samsunspor'a 1-0, Galatasaray'a 3-1, Net Global Sivasspor ve ikas Eyüpspor'a 3-2 yenildi, Trabzonspor ile evinde 0-0 berabere kaldı. Kırmızı-siyahlılar, bir haftayı da bay geçti.

Gaziantep temsilcisi, dün evinde Beşiktaş karşısında 90+5. dakikada Maxim'in ayağından bulduğu golle karşılaşmadan 1-1 beraberlikle ayrıldı.

Beşiktaş'a Gaziantep deplasmanı yaramıyor

Süper Lig'de 6. sezonunu geçiren Güneydoğu temsilcisi, Beşiktaş ile iç sahada oynadığı tüm maçlardan puan almayı başardı.

Kırmızı-siyahlı ekip, Beşiktaş'ı iç sahada 6 kez ağırladı. Bu karşılaşmaların 3'ünü Gaziantep FK kazandı, 3 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Ligde topladığı 5 puanla 16. sırada bulunan Gaziantep FK, rakip fileleri 7 kez havalandırdı, kalesinde ise 11 gole engel olamadı.

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