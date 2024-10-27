Gaziantep FK 3 puanı 3 golle aldı

Gaziantep
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında TÜMOSAN Konyaspor'u ağırladı.
Maçın 13. dakikasında Kramer'in sol kanattan ceza sahasına gönderdiği topu Pedrinho kontrol etti. Bu oyuncunun bekletmeden ceza sahasına gönderdiği topla buluşan Ndao, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1
19. dakikada Pedrinho'nun sol kanattan ceza sahasına gönderdiği ortaya iyi yükselen Aleksic'in kafa vuruşunda, top üstten auta gitti.
28. dakikada Maxim'in sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortaya arka tarafta iyi yükselen Ertuğrul Ersoy'un yaptığı kafa vuruşunda, meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-1
Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 eşitlikle sona erdi.
İkinci yarı
49. dakikada orta sahadan topu sürerek ceza sahasına giren Ndiaye'nin yaptığı vuruşta, kaleci Slowik meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.
61. dakikada Kozlowski'nin pasıyla ceza sahasında topla buluşan Lungoyi'nin Uğurcan Yazğılı'yı çalımlayarak yaptığı düzgün vuruşta, meşin yuvarlak kaleci Slowik'in solundan ağlarla buluştu: 2-1
81. dakikada Kozlowski'nin verdiği pasla buluşan Sorescu'nun sağ çaprazdan yaptığı sert vuruşta, top filelerle gitti: 3-1
83. dakikada Lungoyi'nin ceza sahası yayı üzerinden yaptığı plase vuruşta, kaleci Slowik topu kornere gönderdi.
Karşılaşma ev sahibi Gaziantep FK'nin 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.