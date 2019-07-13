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Spor, Futbol

Garry Rodrigues Fenerbahçe'de

Fenerbahçe, 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Garry Rodrigues'i kadrosuna kattı.

Yunus Kaymaz   | 13.07.2019
Garry Rodrigues Fenerbahçe'de

Istanbul

Fenerbahçe, 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Garry Rodrigues'i kadrosuna kattı. 

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Suudi Arabistan'ın Al Ittihad takımında forma giyen Rodrigues'in satın alma opsiyonuyla 2 yıllığına kiralık ve bedelsiz olarak transfer edildiği kaydedildi. 

Açıklamada, Rodrigues'in Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde gece gerçekleştirilen imza töreninde yönetim kurulu üyesi Selahattin Baki ve sportif direktör Damien Comolli'nin hazır bulunduğu ifade edildi. 

2017-2019 yıllarında Galatasaray'da 61 kez forma giyen ve 13 gol atan Yeşil Burun Adalı futbolcu, 2017-18 sezonunda şampiyonluk yaşadı.

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