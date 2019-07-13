Garry Rodrigues Fenerbahçe'de

Istanbul
Fenerbahçe, 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Garry Rodrigues'i kadrosuna kattı.
G A R R Y R O D R I G U E S. ⚡— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) 13 Temmuz 2019
👉 https://t.co/i3xmvVkgeJ pic.twitter.com/1yLZxuEJ2N
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Suudi Arabistan'ın Al Ittihad takımında forma giyen Rodrigues'in satın alma opsiyonuyla 2 yıllığına kiralık ve bedelsiz olarak transfer edildiği kaydedildi.
Açıklamada, Rodrigues'in Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde gece gerçekleştirilen imza töreninde yönetim kurulu üyesi Selahattin Baki ve sportif direktör Damien Comolli'nin hazır bulunduğu ifade edildi.
2017-2019 yıllarında Galatasaray'da 61 kez forma giyen ve 13 gol atan Yeşil Burun Adalı futbolcu, 2017-18 sezonunda şampiyonluk yaşadı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.