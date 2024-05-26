Galatasaraylı taraftalar şampiyonluğu kutladı

Ankara
Başkentte yaşayan Galatasaraylı taraftarlar, Süper Lig 2023-2024 sezonunda takımlarının şampiyon olmasını kutladı.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in son haftasında konuk olduğu TÜMOSAN Konyaspor'u 3-1 yenerek Fenerbahçe'nin 3 puan önünde şampiyonluğa ulaştı.
Ülkenin dört bir yanındaki sarı-kırmızılı taraftarlar, takımlarının başarısının coşkusunu yaşadı. Ankara'daki şampiyonluk kutlamalarının merkezi ise Güvenpark oldu.
Karşılaşmayı Kızılay'daki kafelerde izleyen sarı-kırmızılı taraftarlar, Güvenpark'ta toplandı. Meşale yakan ve ellerinde bayraklarla tezahüratlar yapan taraftarlar, takımlarının 24. şampiyonluğunu doyasıya kutladı.
Galatasaraylı taraftarlar, Bahçelievler ve Tunalı Hilmi Caddesi'nde de şampiyonluk kutlaması yaptı.
Bazı taraftarlar da araçlarıyla korna çalarak şehir turu attı.
Bursa
Araçlarıyla konvoylar oluşturan taraftarlar, meşale ve sarı kırmızılı bayraklarla kutlamaya katıldı.
Polis ekipleri, kentin işlek noktalarında güvenlik önlemi aldı.
Eskişehir
Galatasaraylı taraftarlar, Eskişehir'de şampiyonluğu şehrin çeşitli noktalarında kutladı.
Sarı kırmızılı taraftarlar, takım bayrağı alıp formalarını giyerek kentin bazı merkezlerine geldi.
Yılmaz Büyükerşen Bulvarı'nda toplanan taraftarlar, çeşitli tezahüratlarla şampiyonluğu kutladı. Taraftarların yanı sıra sokaktaki sürücüler, konvoylar oluşturdu.
Kutlamalar sırasında çıkan taşkınlıklar, polis ekipleri tarafından engellendi.
Çanakkale
Galatasaray taraftarları, şampiyonluğu Çanakkale'de coşkuyla kutladı.
Şampiyon olan sarı kırmızılı ekibin taraftarları, İskele Meydanı'nda bir araya geldi.
Çok sayıda taraftar, ellerinde sarı kırmızılı bayrakları dalgalandırıp meşaleler yakarak takımlarının başarısını kutladı.
Bazı Galatasaraylı taraftarlar da araçlarıyla konvoylar oluşturarak kutlamalara katıldı.
Bilecik
Bilecik'te Galatasaraylılar, galibiyetlerini kent merkezinde kutladı.
Meşale ve bayraklarla caddelerde tezahüratlarda bulunan taraftarlar, araçlarla konvoy oluşturdu.
Balıkesir
Balıkesir'de da taraftarlar kutlamalar için sokaklara çıktı.
Araçlarıyla konvoy oluşturan taraftarlar, ellerindeki sarı kırmızılı bayrakları sallayıp meşale yaktı.
Bazı taraftarlar da şarkılar eşliğinde oyunlar oynadı.
Kütahya
Kütahya'da taraftarlar Zafer Meydanı'nda bir araya geldi.
Taftarlar, ellerindeki takım bayrakları ve meşalelerle marşlar eşliğinde Atatürk Bulvarı'nda yürüyüş yaptı.
Daha sonra taraftarlar araç konvoyuyla şehir turu attı.
Yalova
Yalova'da Galatasaraylı taraflar maçın bitimine kısa süre kala 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'na, ellerinde meşale ve bayraklarla gelerek tezahüratlarda bulundu.
Maçın bitiş düdüğünün çalmasıyla birlikte maçlarını izledikleri iş yerleri ve evlerinden bayraklarını alarak araç konvoyları oluşturan taraftarlar şehir turu attı.
Yoğun kalabalık ve araç trafiğinde aksaklıklar yaşanmaması için geniş önlemler alan polis ekipleri, başta 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı ile caddelerde görev yapıyor.
İzmir
İzmir'de yoğun yağışa rağmen sarı kırmızılı taraftarlar maçın bitiş düdüğüyle birlikte Gündoğdu Meydanı'nda toplandı.
Ellerinde bayraklarla takımları lehine tezahürat yapan taraftarlar meşale yaktı, havai fişek attı.
Araçlarıyla Alsancak'a gelen çok sayıda taraftar, korna çalarak şampiyonluk sevincini yaşadı.
Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde Fenerbahçe forması giyen bazı taraftarlar, Galatasaray taraftarlarının şampiyonluk kutlamasına eşlik etti.
Kutlamalar nedeniyle zaman zaman trafikte yoğunluk oluştu.
Denizli
Denizli'de Galatasaray taraftarları araçlarıyla uzun kuyruklar oluşturarak konvoy yaptı, şehir turu attı.
15 Temmuz Delikliçınar Şehitleri Meydanı'nda ise bazı taraftarlar meşale yaktı, elindeki Galatasaraylı bayraklarını salladı.
Öte yandan kampüs bölgesindeki taraftarlar da yoldan geçen Galatasaraylı taraftarların konvoyuna alkışlarla eşlik etti.
Manisa'daki Mustafa Kemal Paşa Caddesi'nde toplanan Galatasaraylı taraftarlar, takımlarının marşlarını söyleyerek şampiyonluk sevincini yaşadı.
Ellerinde meşale ve bayraklarla 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na yürüyen taraftarlar, meydanda kutlama yaptı.
Uşak
Uşak'ta ise taraftarlar 15 Temmuz Şehitleri Meydanı'nda toplandı.
Marşlar söyleyen taraftarlar davullar eşliğinde dans etti.
Daha sonra taraftar grubu, İsmet Paşa Caddesi'nden eski Uşak Belediyesi hizmet binası önüne yürüdü.
Bazı taraftarlar da araçlarla konvoy yaptı.
Sakarya
Sakarya'nın Serdivan ilçesindeki Bağlar Caddesi’nde toplanan Galatasaray taraftarları, araç konvoyu yaparak şampiyonluğu kutladı.
Ellerinde takımlarının bayraklarıyla marşlar söyleyen taraftarlar, meşaleler yakarak takımlarının lehine tezahüratlar yaptı.
Bölgede trafik yoğunluğu yaşandı.
Bolu
Bolu İzzet Baysal Caddesi'ndeki kafeteryalarda maçı izleyen Galatasaray taraftarları, karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından tezahhuratlarla caddelere çıktı.
Takım bayrakları ve meşaleler eşliğinde marşlar söyleyen grup, şampiyonluklarını kutladı.
Pols ekipleri, İzzet Baysal Caddesi ve kentin belirli noktaralarında geniş güvenlik önlemleri aldı.
Düzce
Düzce'de sarı-kırmızılı taraftarlar, Galatasaray'ın şampiyonluğunu kutladı.
Anıtpark Meydanı ve bazı caddelerde toplanan taraftarlar, ellerinde bayraklarla takımlarının marşlarını söyleyerek şampiyonluk sevincini yaşadı.
Araçları ile konvoy oluşturan sarı-kırmızılı taraftar grubu, takımlarının lehine tezahüratlar yaptı.
Bazı taraftarlar ise meşaleler yakarak kutlama yaptı.
Karabük
100. Yıl Mahallesi'nde toplanan taraftarlar, takımlarının marşlarını söyledi, meşaleler eşliğinde şampiyonluğu kutladı.
1003. Cadde üzerinde araçlarıyla konvoy yapan taraftarlar, takımlarının bayrağını açıp, şampiyonluğun sevincini yaşadı.
Kocaeli
Kocaeli'de Galatasaray'ın TÜMOSAN Konyaspor karşısında aldığı galibiyetinin ardından araçları ile konvoy oluşturan taraftarlar İzmit ilçesindeki Anıtpark Meydanı’nda toplandı.
Sarı-kırmızılılar burada meşaleler eşliğinde şampiyonluğu kutladı.
Zonguldak
Zonguldak'ta Galatasaray tarafları maçın bitiş düdüğünün ardından tezahüratlar atarak Gazipaşa Caddesi'ne çıktı.
Kent merkezindeki Madenci Anıtı önünde toplanan taraftarlar, ellerinde sarı kırmızı bayraklarla, takımlarının marşlarını söyleyerek Valilik binası önüne kadar yürüdü.
Taraftarlardan bazıları da araçlarıyla konvoy yaparak şampiyonluğu kutladı.
Çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri de ambulansların geçişi kolaylaştırmak için yolu trafiğe açmaya çalıştı.
Adana
Adana'da, Galatasaray taraftarları, takımlarının şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından cadde ve sokaklara çıktı.
Marşlar söyleyen taraftarlar, meşalelerle takımlarının şampiyonluğunu kutladı.
Bazı taraftarlar araçlarıyla oluşturdukları konvoyla cadde ve bulvarda tur attı.
Mersin
Mersin'de Galatasaray taraftarları, takımlarının şampiyonluğu ilan etmesinin ardından kentte araçlarıyla konvoy yaptı.
Cadde ve sokaklarda şampiyonluğu kutlayan taraftarlar daha sonra Adnan Menderes Bulvarı'ndaki sahil bandında bulunan Galatasaray Meydanı'na geçti.
Buraya gelen çok sayıda taraftar meşale yakıp, marşlarla şampiyonluğu kutladı.
Hatay
Hatay'ın Antakya, İskenderun ve Dörtyol ilçelerinde, Galatasaraylı taraftarlar araç konvoyu oluşturarak şampiyonluğu kutladı.
Antakya Cumhuriyet Meydanı, İskenderun Anıt Alanı, Dörtyol ilçesi Çaylı Caddesi'nde bir araya gelen taraftarlar marş ve meşalelerle takımlarının şampiyonluğunu kutladı.
Öte yandan, Atakaş Hatayspor'un da ligde kalmasına sevinen bazı taraftarlar, şampiyonluk kutlamalarına eşlik etti.
Osmaniye
Osmaniye'de Galatasaraylı taraftarlar Atatürk ve Adnan Menderes Caddesi üzerinde araç konvoyu oluşturarak şampiyonluğu kutladı. Ellerinde Galatasaray bayrakları ve meşalelerle toplanan taraftarlar araçlarıyla tur attı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.