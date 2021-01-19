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Spor, Futbol

Galatasaraylı futbolcu Omar Elabdellaoui taburcu edildi

Yılbaşı gecesi yaşadığı havai fişek kazası nedeniyle hastanede tedavi altında bulunan Galatasaraylı Elabdellaoui, taburcu edildi.

Hilmi Sever   | 19.01.2021
Galatasaraylı futbolcu Omar Elabdellaoui taburcu edildi

İstanbul

Yılbaşı gecesi yaşadığı havai fişek kazası nedeniyle hastanede tedavi altında bulunan Galatasaray'ın Norveçli futbolcusu Omar Elabdellaoui, taburcu edildi.

Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Yılbaşı gecesi talihsiz bir kaza geçiren oyuncumuz Omar Elabdellaoui bugün sponsor hastanemiz Liv Hospital'dan taburcu edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisi evinde sürecektir." ifadeleri yer aldı.

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