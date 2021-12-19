Dolar
16.43
Euro
18.50
Altın
1,798.23
ETH/USDT
3,939.90
BTC/USDT
47,226.00
BIST 100
2,084.47
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrikalı gençlerle bir araya geldi
logo
Spor, Futbol

Galatasaraylı Diagne'nin kalçasında minimal kırık tespit edildi

Galatasaraylı futbolcu Mbaye Diagne'nin kalçasında minimal kırık tespit edildi.

Ercan Çakar   | 19.12.2021
Galatasaraylı Diagne'nin kalçasında minimal kırık tespit edildi

İstanbul

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Spor Toto Süper Lig'de Medipol Başakşehir ile oynanan maçta sakatlık geçiren Mbaye Diagne'nin, Bahçelievler Medical Park Hastanesinde gerçekleştirilen tetkiklerinde sol kalça eklemini oluşturan kemik yapısının arka üst alanında eklem ilişkili minimal kırık tespit edildiği belirtildi.

Şu an için operasyon geçirmesine gerek duyulmayan futbolcunun kırık tedavisine başlandığı aktarıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
NBA'de koronavirüs krizi büyüyor
Aşısız hastalarının yoğun bakımda yaşadıkları acıya şahit oluyorlar
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Kara: TURKOVAC uygulanan kişilerde ağır hastalanan veya hastaneye yatan olmadı
Kovid-19, damar hastalıkları riskini artırıyor
Hollanda'da Omicron varyantı nedeniyle 4 hafta tam kapanma uygulanacak

Benzer haberler

Çaykur Rizespor evinde tek golle kazandı

Çaykur Rizespor evinde tek golle kazandı

Galatasaraylı Diagne'nin kalçasında minimal kırık tespit edildi

Galatasaray ile Medipol Başakşehir puanları paylaştı

Lider Trabzonspor sahasında kazandı

Lider Trabzonspor sahasında kazandı
Sivasspor deplasmanda Kasımpaşa'yı mağlup etti

Sivasspor deplasmanda Kasımpaşa'yı mağlup etti
Süper Lig'de son 10 haftanın en başarısız takımı Altay

Süper Lig'de son 10 haftanın en başarısız takımı Altay