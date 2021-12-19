Galatasaraylı Diagne'nin kalçasında minimal kırık tespit edildi

İstanbul
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Spor Toto Süper Lig'de Medipol Başakşehir ile oynanan maçta sakatlık geçiren Mbaye Diagne'nin, Bahçelievler Medical Park Hastanesinde gerçekleştirilen tetkiklerinde sol kalça eklemini oluşturan kemik yapısının arka üst alanında eklem ilişkili minimal kırık tespit edildiği belirtildi.
Şu an için operasyon geçirmesine gerek duyulmayan futbolcunun kırık tedavisine başlandığı aktarıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.