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Spor, Futbol

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi kadrosu belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplarda mücadele edecek Galatasaray, oyuncu listesini ilan etti.

Muhammed Boztepe  | 05.09.2023 - Güncelleme : 05.09.2023
Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi kadrosu belli oldu

Ankara

A Grubu'nda Bayern Münih, Manchester United ve Kopenhag ile eşleşen Galatasaray'ın 23 kişilik kadrosu belli oldu.

İngiltere'nin Tottenham Hotspur takımından transfer edilen Tanguy Ndombele ve Davinson Sanchez, kadroda yer aldı.

Leo Dubois, Fredrik Midtsjö ve Halil Dervişoğlu ise kadroya giremedi.

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi kadrosu şu şekilde:

Fernando Muslera, Günay Güvenç, Jankat Yılmaz, Angelino, Davinson Sanchez, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Emin Bayram, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Sacha Boey, Kerem Aktürkoğlu, Kerem Demirbay, Wilfried Zaha, Mateus Tete, Hakim Ziyech, Sergio Oliveira, Lucas Torreira, Tanguy Ndombele, Barış Alper Yılmaz, Dries Mertens, Mauro Icardi, Cedric Bakambu.

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