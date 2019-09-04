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Spor, Futbol

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi kadrosu belli oldu

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek oyuncu kadrosunu UEFA'ya bildirdi. Martin Linnes, Jimmy Durmaz, Taylan Antalyalı, Emre Taşdemir, Emre Akbaba ve Ahmet Çalık listede yer almadı.

Hüseyin Eroğul   | 04.09.2019
Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi kadrosu belli oldu

İstanbul

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Galatasaray, oyuncu kadrosunu UEFA'ya bildirdi. 

UEFA'da yer alan 20 kişilik listede Martin Linnes, Jimmy Durmaz, Taylan Antalyalı, Emre Taşdemir, Emre Akbaba ve Ahmet Çalık UEFA listesinde bulunmazken, şu isimler yer aldı:

"Fernando Muslera, Okan Koçuk, Şener Özbayraklı, Ömer Bayram, Mariano Ferreira, Christian Luyindama, Marcao, Yuto Nagatomo, Jean Michael Seri, Selçuk İnan, Younes Belhanda, Ryan Babel, Ryan Donk, Sofiane Feghouli, Steven Nzonzi, Mario Lemina, Adem Büyük, Radamel Falcao, Florin Andone, Emre Mor"

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