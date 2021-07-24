Galatasaray'ın transfer görüşmelerine başladığı Cicaldau İstanbul'da

İstanbul
Romanya'nın başkenti Bükreş'ten kalkan Türk Hava Yollarına ait uçakla İstanbul Havalimanı'na gelen Cicaldau'yu, sarı-kırmızılı kulübün yetkilileri karşıladı.
Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan 24 yaşındaki futbolcu, "Burada olduğum için mutluyum. Umarım her şey iyi gidecek." ifadelerini kullandı.
Kovid-19 aşısı bulunan futbolcu, havalimanında bir de testten geçirildi. Cicaldau'nun havalimanından ayrıldıktan sonra sağlık kontrolünden geçmesi bekleniyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.