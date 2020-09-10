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Spor, Futbol

Galatasaray'ın bu sezonki rakipleriyle maçları

Süper Lig'de 2020-2021 sezonuna 12 Eylül Cumartesi günü sahasında Gaziantep FK ile yapacağı maçla başlayacak Galatasaray, bu sezon ligde yer alan takımlar içinde en çok Fenerbahçe ile karşı karşıya geldi.

Emrah Oktay   | 10.09.2020
Galatasaray'ın bu sezonki rakipleriyle maçları

İstanbul

Sarı-kırmızılılar, ligde geride kalan 62 sezonda Fenerbahçe ile 126 kez karşılaştı.

Lig tarihinde bu sezonki rakipleri arasında en çok galibiyeti 61 kezle MKE Ankaragücü karşısında alan Galatasaray, en çok golü de (204) yine başkent ekibine attı.

En fazla golü (158) Fenerbahçe'den yiyen, en fazla yenilgiyi de (50) sarı-lacivertlilerden alan sarı-kırmızılı takım, 48 defa mücadele ettiği Kayserispor'a ise sadece 3 kez mağlup oldu.

Bu sezonki rakipleriyle maçları

Galatasaray'ın, 2020-2021 sezonunda Süper Lig'de mücadele edecek takımlarla lig tarihinde yaptığı maçlarda ortaya çıkan performans tablosu şöyle:

Takımlar O G B M A Y
Fenerbahçe 126344250122158
Beşiktaş 124454336153126
MKE Ankaragücü9861201720485
Trabzonspor94 412231121109
Gençlerbirliği9243331615498
Göztepe563113128439
Kayserispor 483114310837
Antalyaspor 48291279746
Denizlispor4026867436
Konyaspor3828827521
Çaykur Rizespor3825768537
Kasımpaşa 3221656629
Sivasspor 2818556236
İstanbul Başakşehir 2411763935
Fatih Karagümrük12921259
Alanyaspor 85122111
Yeni Malatyaspor 631285
BB Erzurumspor 211-21
Gaziantep FK211-53
Hatayspor--- - --

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