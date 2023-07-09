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Spor, Futbol

Galatasaray'ın Avusturya kampı başladı

Galatasaray Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıkları kapsamında kamp yapmak için geldiği Avusturya'da ilk çalışmasını gerçekleştirdi.

Ercan Çakar  | 09.07.2023 - Güncelleme : 09.07.2023
Galatasaray'ın Avusturya kampı başladı Fotoğraf: Mustafa Yalçın/AA

Graz

Graz kentine bağlı Bad Waltersdorf kasabasındaki kampta gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümü basın mensuplarına açık tutuldu.

Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenmanda futbolcular, kuvvet ve kondisyon ağırlıklı bir çalışma yaptı. İdmanda futbolcuların keyifli oldukları gözlendi.

Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise sarı-kırmızılılar, topla çalışmalar gerçekleştirdi.

Tedavisine devam edilen Lucas Torreira antrenmanda yer almazken, Mathias Ross da takımdan ayrı koşu yaptı.

İlk hazırlık maçı yarın

Galatasaray, Avusturya kampındaki ilk hazırlık maçını yarın Macaristan'ın Kisvarda ekibiyle yapacak.

Graz'daki Merkur Arena'da oynanacak karşılaşma TSİ 20.30'da başlayacak.

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