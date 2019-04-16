Galatasaray'dan VAR tepkisi

İstanbul
Galatasaray Kulübü, Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemiyle ilgili paylaşımda bulunarak, Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe ile oynanan maçtaki hakem kararlarıyla ilgili tepkisini sürdürdü.
#TeknolojiVARadaletYOK! pic.twitter.com/GQgBHzxWQW— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) 16 Nisan 2019
Sarı-kırmızılı kulüp, Twitter hesabından "Teknoloji VAR adalet YOK!" başlıklı hashtag ile sezon içinde oynanan maçlardan tartışmalı pozisyonlara yer verilen bir video yayınladı.
#VARKayıtlarıAçıklansın! pic.twitter.com/aMplawRT4T— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) 15 Nisan 2019
Paylaşımda, Galatasaray'ın Süper Kupa'da Akhisarspor ile yaptığı maçın yanı sıra, ligde Trabzonspor, Kasımpaşa, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Evkur Yeni Malatyaspor, Atiker Konyaspor, Çaykur Rizespor ve Fenerbahçe ile oynanan iki derbi karşılaşmasındaki hakem kararları ile tartışmalı pozisyonların görüntülerine yer verildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.