Galatasaray'dan tatsız prova

Fotoğraf:AA/Fatih Erel

MONTRÖ

İsviçre'nin Montrö kentindeki Chailly stadındaki Alpler Futbol Festivali Turnuvası'nda Galatasaray sahaya İsmail Çipe, Maicon, Ahmet Çalık, Linnes, Carole, Fernando, Donk, Selçuk İnan, Rodrigues, Feghouli, Gomis ilk 11'yle çıktı.

Karşılaşmada yeni transfer Henry Onyekuru sonradan oyuna girerek ilk defa hazırlık maçında sarı-kırmızılı formayı terletti.

PSV, 42. dakikada Bergwijn, 58. dakikada Malen'in golleriyle 2-0 öne geçti. Linnes, 65. dakikada kalecinin üstünden aşırtarak attığı gol ile farkı bire indirdi ve sarı-kırmızılı takımı umutlandırdı. PSV, 77. dakikada Gakpo'nun attığı golle farkı tekrar ikiye çıkardı ve karşılaşma 3-1 sona erdi.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim maçtan önce taraftarla bir araya gelirken, futbolcular da trübünleri selamladı ve taraftarların formalarını imzaladı.

Maçı yaklaşık bin kadar taraftar tribünden takip etti. Karşılaşmayı Türkiye'nin Cenevre Başkonsolosu Mehmet Sait Uyanık da izledi.

Sarı-kırmızılı takım, 21 Temmuz Cumartesi günü ise İsviçre'nin Fribourg kentinde İspanya'nın Valencia ekibi ile hazırlık maçı oynayacak.

Galatasaray, Valencia maçının ardından İstanbul'a dönecek ve hazırlıklarına burada devam edecek.

Muhabir: Fatih Erel

