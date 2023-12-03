Dolar
28.90
Euro
31.47
Altın
2,071.51
ETH/USDT
2,159.10
BTC/USDT
39,398.00
BIST 100
8,026.27
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Engelsiz Yaşam Fuarı ve Farkındalık Zirvesi" kapsamında düzenlenen Dünya Engelliler Günü Programı'nda konuşuyor Gazze sınırındaki son duruma ilişkin Sderot kentinden yayındayız Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Trabzonspor Kulübü Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda konuşuyor
logo
Spor, Futbol

Galatasaray'dan Süper Lig'e tarihi başlangıç

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında konuk olduğu Siltaş Yapı Pendikspor'u 2-0 yenerek çıkışını sürdüren Galatasaray, tarihinin en iyi sezon başlangıcına imza attı.

Ercan Çakar  | 03.12.2023 - Güncelleme : 03.12.2023
Galatasaray'dan Süper Lig'e tarihi başlangıç

İstanbul

Süper Lig'in geride kalan bölümünde 12 galibiyet, birer beraberlik ve mağlubiyet sonucunda 37 puan elde eden sarı-kırmızılı takım, 14 maçlık periyotlar itibarıyla tarihinin en iyi performansını sergiledi.

Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, ligin geride kalan bölümünde Trabzonspor, Gaziantep FK, Yılport Samsunspor, RAMS Başakşehir, İstanbulspor, MKE Ankaragücü, Bitexen Antalyaspor, Beşiktaş, Çaykur Rizespor, Kasımpaşa, Corendon Alanyaspor ve Siltaş Yapı Pendikspor'u yenerken, Mondihome Kayserispor ile berabere kaldı, Atakaş Hatayspor'a ise mağlup oldu.

Son 18 sezonun en iyi deplasman performansı

Trendyol Süper Lig'de bu sezon sahasında puan kaybı yaşamadan yoluna devam eden Galatasaray, deplasmandaki başarılı performansıyla da dikkati çekiyor.

Sarı-kırmızılı takım, ligde konuk olarak çıktığı 8 maçta 6 galibiyet, birer beraberlik ve mağlubiyet sonucunda 19 puan kazandı.

Galatasaray, ligde ilk 8 deplasman maçları değerlendirmeye alındığında son 18 sezonun en iyi performansını ortaya koydu.

Süper Lig'de 2005-2006 sezonunda da ilk 8 deplasman maçında 19 puan toplayan sarı-kırmızılı takım, 2000-2001 sezonunda ise aynı periyotta 7 galibiyet ve bir mağlubiyet sonucunda 21 puan elde etmişti.

Üç puanlı sistemde en az gol yediği sezon

Galatasaray, Süper Lig'de üç puanlı sisteme geçilen 1987-1988'den beri ilk 14 maçlar itibarıyla en az gol yediği sezonu geçiriyor.

Bu sezon başarılı savunmasıyla dikkati çeken sarı-kırmızılı takım, ligin geride kalan bölümünde kalesinde sadece 8 gol gördü.

Ligin en az gol yiyen takımı olan Galatasaray, 14 maçının 8'inde rakiplerinin gol bulmasına izin vermedi.

Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'de rakip fileleri ise 28 kez havalandırdı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Zonguldak'ta batan geminin kayıp 7 personelini arama çalışmaları sürüyor
Emine Erdoğan'dan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü paylaşımı
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Engellilik, toplumsal boyutlarıyla herkesi yakından ilgilendiren bir gerçek
KDK, tribündeki kötü tezahürat nedeniyle toplu cezayı hakkaniyete aykırı buldu
Erzurum, Ardahan, Kars ve Ağrı'da soğuk hava etkili oluyor

Benzer haberler

Galatasaray'dan Süper Lig'e tarihi başlangıç

Galatasaray'dan Süper Lig'e tarihi başlangıç

Başakşehir taraftarından Leo Dubois'e ödül

Fenerbahçe, Süper Lig'in 14. haftasında yarın Sivasspor'u konuk edecek

Türkiye'nin EURO 2024'teki rakipleri belli oldu

Türkiye'nin EURO 2024'teki rakipleri belli oldu
Samsunspor 3 puanı 3 golle aldı

Samsunspor 3 puanı 3 golle aldı
Galatasaray, Pendikspor'u 2-0'la geçti

Galatasaray, Pendikspor'u 2-0'la geçti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet