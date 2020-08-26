Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye 'yıldız' göndermesi

İstanbul
Sarı-kırmızılı kulüp, FIFA'nın Twitter'da başlattığı "Hangi takım daha tutkulu taraftara sahip?" anketi üzerinden sarı-lacivertlilere gönderme yaptı.
Galatasaray Kulübü, FIFA'nın anketini alıntılayarak, 20. şampiyonluk ile 4. yıldızı aldığı sezonda sarı-kırmızılı taraftarların Türk Telekom Stadı'nda gerçekleştirdiği koreografinin fotoğrafını paylaştı.
Paylaşımda, "Herkes rütbesini bilecek." ifadesi yer aldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.