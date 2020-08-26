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Spor, Futbol

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye 'yıldız' göndermesi

Galatasaray, tarihi rekabete girdiği Fenerbahçe'ye şampiyonluk ve yıldız sayısı üzerinden göndermede bulundu.

Emrah Oktay   | 26.08.2020
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye 'yıldız' göndermesi

İstanbul

Sarı-kırmızılı kulüp, FIFA'nın Twitter'da başlattığı "Hangi takım daha tutkulu taraftara sahip?" anketi üzerinden sarı-lacivertlilere gönderme yaptı.

Galatasaray Kulübü, FIFA'nın anketini alıntılayarak, 20. şampiyonluk ile 4. yıldızı aldığı sezonda sarı-kırmızılı taraftarların Türk Telekom Stadı'nda gerçekleştirdiği koreografinin fotoğrafını paylaştı.

Paylaşımda, "Herkes rütbesini bilecek." ifadesi yer aldı.

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