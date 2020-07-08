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Spor, Futbol

Galatasaray'dan Fatih Terim'e 46. yıl videosu

Galatasaray Kulübü, teknik direktörü Fatih Terim'in sarı-kırmızılı takıma transfer oluşunun 46. yılını kutladı.

Mücahit Hüseyin Eroğul   | 08.07.2020
Galatasaray'dan Fatih Terim'e 46. yıl videosu

İstanbul

Sarı-kırmızılı kulüp, Fatih Terim'in 1974 yılında Galatasaray'a transfer olması dolayısıyla bir video yayımladı. 

Terim'in, Galatasaray'a attığı imza ile başlayan videoda, tecrübeli teknik adamın futbolcu ve antrenörken sarı-kırmızılı ekiple kaldırdığı kupaların görüntülerine yer verildi.

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