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Spor, Futbol

Galatasaray'dan Drogba açıklaması

Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Didier Drogba ve bazı isimlerle teknik görevlendirme için görüşmeler yapıldığı şeklinde asılsız haberler yayınlanmaktadır. Bu tip yalan haberlere itibar edilmemesini önemle rica ederiz" denildi.

Ercan Çakar   | 26.01.2020
Galatasaray'dan Drogba açıklaması

İstanbul

Galatasaray Kulübü, teknik görevlendirme için eski futbolcuları Didier Drogba ile görüşme yapıldığına yönelik haberlerin gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

Konuyla ilgili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Çeşitli medya organlarında, Didier Drogba ve bazı isimlerle teknik görevlendirme için görüşmeler yapıldığı şeklinde asılsız haberler yayınlanmaktadır. Şampiyonluk yürüyüşüne odaklanmış yönetimimizin, teknik heyetimizin, futbolcularımızın ve taraftarlarımızın; tüm camiamızın konsantrasyonunu bozmaya yönelik bu tip yalan haberlere itibar edilmemesini önemle rica ederiz."

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