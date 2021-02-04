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Spor, Futbol

Galatasaray'da Omar Elabdellaoui'nin lisansı çıkarılmadı

Galatasaray'da sağ bek Omar Elabdellaoui'nin lisansı çıkarılmadı.

Ercan Doğan   | 04.02.2021
Galatasaray'da Omar Elabdellaoui'nin lisansı çıkarılmadı

Istanbul

Galatasaray Kulübünden yapılan açıklamada, sezonun kalan bölümü için Türkiye Futbol Federasyonuna bildirilen A takım listesinde Omar Elabdellaoui'nin bulunmadığı bildirildi.

Açıklamada, "Kadromuzda yer alan 17 yabancı oyuncudan biri olan Omar ile de karar öncesi istişare edildi ve kendisinin tedavi sürecine öncelik verilmesi kararlaştırıldı." denildi.

Omar Elabdellaoui, yılbaşı gecesi yaşadığı havai fişek kazası nedeniyle gözünden yaralanmış ve tedavisinin ardından taburcu edilmişti.

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