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Spor, Futbol

Galatasaray'da Omar Elabdellaoui ile yollar ayrıldı

Galatasaray, savunma oyuncusu Omar Elabdellaoui'nin sözleşmesinin tek taraflı feshedildiğini duyurdu.

Hilmi Sever   | 02.09.2022
Galatasaray'da Omar Elabdellaoui ile yollar ayrıldı

İstanbul

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Omar Elabdellaoui'nin sözleşmesi tek taraflı feshedilmiştir." ifadesine yer verildi.

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