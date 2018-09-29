Galatasaray'da Olağanüstü Genel Kurul sona erdi

İSTANBUL

Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıda, Mustafa Cengiz yönetimi, basketbol ve voleybol branşlarının düzenli ve sağlıklı bir mali yapıya kavuşturulması amacıyla, çoğunluk hisselerinin kulübe ait olması şartıyla iki ayrı anonim şirket kurulması konusunda üyelerden yetki istedi.

Ayrı ayrı yapılan oylama sonucunda Galatasaray Basketbol Anonim Şirketi ve Galatasaray Voleybol Anonim Şirketi kurulması konusunda yönetim kuruluna yetki verilmedi.

Kulübe üyelik ücretleri, A Grubu için bin 200, C Grubu için 2 bin 500, D Grubu için 5 bin, E Grubu için 20 bin lira olarak belirlendi.

Sarı-kırmızılı kulüpte, 1 Ocak 2019 itibariyle yıllık üyelik aidatı ise 400 lira olarak güncellendi.

Oylamanın ardından olağanüstü genel kurul toplantısı tamamlandı. Saat 10.00'da başlayan toplantı, 11 saat 30 dakika sürdü.

Muhabir: Emrah Oktay