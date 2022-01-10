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Spor, Futbol

Galatasaray'da ocak ayı divan kurulu toplantısı ertelendi

Galatasaray Kulübü, 12 Ocak'ta gerçekleştirilmesi planlanan ocak ayı divan kurulu toplantısının artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle 29 Ocak'a ertelendiğini duyurdu.

Emre Doğan   | 10.01.2022
Galatasaray'da ocak ayı divan kurulu toplantısı ertelendi

Istanbul

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 12 Ocak Çarşamba günü Nef Stadı'nda gerçekleştirileceği duyurulan ocak ayı divan kurulu toplantısının, artan Kovid-19 vakaları ve çok hızlı yayılan varyantları gerekçesiyle 29 Ocak Cumartesi gününe ertelendiği belirtildi.

Açıklamada, saat 13.30'da başlayacak ocak ayı divan kurulu toplantısının çevrim içi yapılacağı kaydedildi.

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