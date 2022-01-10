Galatasaray'da ocak ayı divan kurulu toplantısı ertelendi

Istanbul
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 12 Ocak Çarşamba günü Nef Stadı'nda gerçekleştirileceği duyurulan ocak ayı divan kurulu toplantısının, artan Kovid-19 vakaları ve çok hızlı yayılan varyantları gerekçesiyle 29 Ocak Cumartesi gününe ertelendiği belirtildi.
Açıklamada, saat 13.30'da başlayacak ocak ayı divan kurulu toplantısının çevrim içi yapılacağı kaydedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.