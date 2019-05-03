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Spor, Futbol

Galatasaray'da Marcao sevinci

Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş ile karşılaşacak Galatasaray'da sakatlığı geçen Brezilyalı futbolcu Marcao takımla çalıştı.

Emrah Oktay   | 03.05.2019
Galatasaray'da Marcao sevinci

Istanbul

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında 5 Mayıs Pazar günü sahasında Beşiktaş ile oynayacağı derbinin hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen idman, teknik direktör Fatih Terim yönetiminde yapıldı.

Isınma hareketleriyle başlanan idmanda gruplar halinde 5'e 2 dar alan oyunu oynandı. Antrenmanın ana bölümde taktik çalışma üzerinde duruldu. İdman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketleriyle sona erdi.

Sakatlığı nedeniyle 1 hafta takımdan ayrı kalan Brezilyalı savunma oyuncusu Marcao, takımla çalışmaya katıldı.

Antrenmanda sol üst adale grubunda ağrı hisseden Konstantinos Mitroglou'nun tedavisine başlandı. Yunan futbolcunun son durumu yapılacak tetkiklerin ardından belli olacak.

Galatasaray, yarın yapacağı antrenmanla Beşiktaş derbisinin hazırlıklarını tamamlayarak Florya Metin Oktay Tesisleri'nde kampa girecek.

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