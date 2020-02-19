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Spor, Futbol

Galatasaray'da Lemina günü tedaviyle geçirdi

Galatasaray, Süper Lig'in 23. haftasında 23 Şubat Pazar günü deplasmanda Fenerbahçe ile yapacağı derbi maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Ercan Çakar   | 19.02.2020
Galatasaray'da Lemina günü tedaviyle geçirdi

İstanbul

Galatasaray, Süper Lig'in 23. haftasında 23 Şubat Pazar günü deplasmanda Fenerbahçe ile yapacağı derbi maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların salondaki egzersizlerin ardından sahada taktik çalışmalar yaptığı bildirildi. İdmanın ana bölümünde hedefli ve hedefsiz pas oyunları oynandığı aktarıldı.

Tedavisi tamamlanan Marcelo Saracchi'nin antrenmanda takımla çalıştığı kaydedildi.

Mario Lemina'nın ise günü tedaviyle geçirdiği duyuruldu.

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