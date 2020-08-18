Galatasaray'da Kovid-19 testleri negatif çıktı

İstanbul
Galatasaray Futbol Takımı'nda yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin negatif çıktığı bildirildi.
Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, futbolcular, teknik heyet, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlara dün yapılan testlerin sonuçlandığı ve tüm testlerin negatif çıktığı belirtildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.