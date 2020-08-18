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Spor, Futbol

Galatasaray'da Kovid-19 testleri negatif çıktı

Galatasaray Futbol Takımı'nda yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testleri negatif çıktı.

Ercan Çakar   | 18.08.2020
Galatasaray'da Kovid-19 testleri negatif çıktı

İstanbul

Galatasaray Futbol Takımı'nda yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin negatif çıktığı bildirildi.

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, futbolcular, teknik heyet, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlara dün yapılan testlerin sonuçlandığı ve tüm testlerin negatif çıktığı belirtildi.

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