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Spor, Futbol

Galatasaray'da Kovid-19 testleri negatif çıktı

Galatasaray Futbol Takımı'na yapılan Kovid-19 testlerinin negatif çıktı.

Emre Doğan   | 26.06.2020
Galatasaray'da Kovid-19 testleri negatif çıktı

İstanbul

Galatasaray Futbol Takımı'na yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin negatif çıktığı bildirildi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray Futbol Takımı oyuncuları, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için sponsor hastanelerimiz Medical Park ve Liv Hospital'ın katkılarıyla bu sabah yapılan Kovid-19 PCR testleri sonuçlanmış ve tüm testler negatif çıkmıştır." ifadeleri kullanıldı.

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