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Spor, Futbol

Galatasaray'da Hagi'nin ilk imzası unutulmadı

Galatasaray Kulübü, eski Rumen futbol yıldızı Hagi'nin sarı-kırmızılı ekiple 24 yıl önce sözleşme imzalamasının anısına bir paylaşımda bulundu.

Emre Doğan   | 31.07.2020
Galatasaray'da Hagi'nin ilk imzası unutulmadı

Istanbul

Galatasaray Kulübü, eski Rumen futbol yıldızı Gheorghe Hagi'nin sarı-kırmızılı ekiple 24 yıl önce sözleşme imzalamasının anısına bir paylaşımda bulundu.

Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, elde edilen başarılarla futbol takımının efsaneleri arasına giren Hagi ile ilgili olarak, "Karpatların Maradonası, Comandante, büyük usta, efsanemiz... Gheorghe Hagi, 24 yıl önce bugün kendisini Galatasaraylı yapan imzayı atarak unutulmayacak bir tarihi serüvenin ilk adımını attı. I love you Hagi... I love you Hagi..." ifadeleri kullanıldı.

Hagi'nin 31 Temmuz 1996 tarihindeki imza töreninden görüntülere, sarı-kırmızılı formayla attığı önemli goller ve oynadığı maçlardan kesitlere de yer verildi.

Futbolculuk kariyerini 1996-2001 yılları arasında formasını giydiği Galatasaray'da noktalayan Hagi, sarı-kırmızılı ekipte 4 lig, 1'er UEFA Kupası ve UEFA Süper Kupa, 2'şer Türkiye Kupası ile Cumhurbaşkanlığı Kupası, 3 de TSYD Kupası şampiyonluğu yaşadı.

Hagi, teknik adam olarak Galatasaray'ın başında 1 de Türkiye Kupası kazandı.


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