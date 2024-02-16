Dolar
30.83
Euro
33.14
Altın
1,996.76
ETH/USDT
2,817.40
BTC/USDT
52,185.00
BIST 100
9,280.67
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Diyarbakır’da “Kanaat Önderleri Buluşması”nda konuşuyor. Cumhur İttifakı'nın İBB adayı Murat Kurum, Fatih Karagümrük Spor Kulübü’nü ziyaretinde konuşuyor. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Antalya Ekonomi STK'leri Toplantısı"nda konuşuyor.
logo
Spor, Futbol

Galatasaray'da gözler Süper Lig'e döndü

Galatasaray Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında 18 Şubat Pazar günü deplasmanda MKE Ankaragücü ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Emrah Oktay  | 16.02.2024 - Güncelleme : 16.02.2024
Galatasaray'da gözler Süper Lig'e döndü

İstanbul

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında dün Çekya temsilcisi Sparta Prag'ı konuk eden ve sahadan 3-2 galibiyetle ayrılan sarı-kırmızılı takım, MKE Ankaragücü maçı öncesi ilk çalışmasını ara vermeden gerçekleştirdi.

Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Okan Buruk yönetiminde yapıldı.

Dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

Galatasaray, yarın yapacağı idmanla MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını tamamlayacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi: Kara Kuvvetleri Komutanlığı brövesi ve sembolünde herhangi bir değişiklik yoktur
TBMM Başkanı Kurtulmuş: İslam dünyasının çaresiz, inisiyatifsiz olması İsrail yönetiminin arkasındaki en büyük güçtür
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Amacımız ateşkesin sağlanması ve Gazze'ye insani yardımların kesintisiz ulaştırılmasıdır
Gaziantep'ten Gazze'ye 10 tır gıda yardımı yola çıktı
Orgeneral Bayraktaroğlu, 5'inci Kolordu ve 41'inci Komando Tugay Komutanlıklarında incelemelerde bulundu

Benzer haberler

Trendyol Süper Lig'de 27, 28, 29 ve 30. haftaların programı açıklandı

Trendyol Süper Lig'de 27, 28, 29 ve 30. haftaların programı açıklandı

Galatasaray'da gözler Süper Lig'e döndü

Fenerbahçe'de Kent ve Peres'in lisansı çıkarılmadı

Şehit polis memuru Fethi Sekin'in oğlu Burak Tolunay'ın Galatasaray hayali gerçek oldu

Şehit polis memuru Fethi Sekin'in oğlu Burak Tolunay'ın Galatasaray hayali gerçek oldu
Icardi, UEFA Avrupa Ligi'nde "Haftanın Enleri" için aday gösterildi

Icardi, UEFA Avrupa Ligi'nde "Haftanın Enleri" için aday gösterildi
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'ne iyi başladı

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'ne iyi başladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet